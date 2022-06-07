В Азербайджане ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В период с 7 июня и до конца первой декады месяца в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер скоростью 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана, начиная с 7 июня и до второй половины дня 11 июня местами ожидаются грозы и кратковременные дожди. В северных и западных районах прогнозируются ливни, возможен град. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами - 23-28 м/с.

(Перевод: Фидан Мустафаева)