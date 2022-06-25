В Азербайджане пройдет очередной тестовый экзамен по приему на службу в органы юстиции

БАКУ /Trend/ - Очередной тестовый экзамен по приему на службу в органы юстиции пройдет 7 июля и будет организован совместно с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), сообщили в субботу Trend в минюсте.

Экзамен состоится в административном здании ГЭЦ (Баку, улица А.Саламзаде, 28) и начнется в 10:00.

Напомним, что согласно правилам, успешно сдавшими тестовый экзамен считаются кандидаты, набравшие 55 и более баллов. После проверки необходимых документов они будут допущены ко второму этапу – собеседованию.

Отмечается, что кандидаты могут ознакомиться с необходимыми методическими пособиями, связанными с проведением экзамена, на сайте министерства, в разделе "Прием на службу".

Дополнительные сведения об экзамене можно получить на сайте министерства (www.justice.gov.az), а также по телефонам (012) 538-01-62, 538-08-15.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)