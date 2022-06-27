Подорвавшемуся на мине в Физули полицейскому ампутировали ногу

БАКУ /Trend/ - Подорвавшемуся на мине 26 июня, около 20:00, сотруднику Физулинского РОП сержанту полиции Ильхаму Салманову ампутировали ногу.

Как сообщили Trend в МВД Азербайджана, Салманов, несущий службу на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли, в результате подрыва на противопехотной мине получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован.

Врачи ампутировали ему ногу ниже щиколотки. В настоящее время жизни Салманова ничего не угрожает.

По факту проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)