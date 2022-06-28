Оглашены итоги специального конкурса, посвященного "Году города Шуша" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана огласило итоги специального конкурса, посвященного "Году города Шуша".

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в мероприятии, организованном в Шуше, приняли участие заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев, председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов, исполнительный директор Агентства господдержки НПО Айгюн Алиева, представители медиа и блогеры.

Перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Исполнительный директор Агентства господдержки НПО Айгюн Алиева рассказала об этапах грантового конкурса, посвященного "Году города Шуша". По ее словам, управление деятельностью организаций, одержавших победу на конкурсе, в ходе реализации проектов всегда будет оставаться в центре внимания.

Заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев поздравил победителей и отметил, что реализация различных проектов в культурной столице Азербайджана - Шуше очень важна.

Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов, поприветствовав участников, поблагодарил представителей гражданского общества за их инициативу с точки зрения пропаганды города Шуша.

В заключение были оглашены имена победителей и суммы грантов.

Отметим, что на грантовый конкурс было представлено 227 проектов по восьми направлениям. По его итогам было принято решение о финансировании 22 проектов НПО.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)