В июле на севере Азербайджана выпал снег

БАКУ /Trend/ - В настоящее время средняя температура воздуха в Баку ниже климатической нормы. В Шахдаге же температура воздуха составила 0 градусов по Цельсию, в результате чего там выпал снег, и высота снежного покрова составила один сантиметр.

Как сообщает Trend, об этом сказала в понедельник глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, 1 июля 2019 года в Шахдаге наблюдалась аналогичная картина.

«Это свидетельствует об обострении контрастов климатических изменений и усилении аномальных атмосферных явлений», - сказала Тагиева.

Она отметила, что холодный атмосферный фронт вызвал интенсивные осадки в северных и западных районах Азербайджана.

По ее словам, до девятого июля в этих районах ожидается нестабильная погода.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)