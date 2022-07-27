В новом учебном году в школе села Агалы начнутся занятия - министр

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в школе села Агалы Зангиланского района прозвенит звонок, и учителя приступят к занятиям. Мы этому очень рады. Спасибо за это Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

Министр напомнил, что в школу села Агалы уже назначен директор.

"Что касается подбора учителей, то мы с нетерпением ожидаем завершения процесса переселения, так как необходимо знать, сколько учеников будет учиться в школе. Радует тот факт, что у нас достаточно учителей", - сказал Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)