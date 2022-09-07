Министр науки и образования Азербайджана о сертификации учителей

БАКУ /Trend/ - Трудовые договора с учителями, не прошедшими второй этап сертификации или не принявшими участия в нем без уважительной причины, будут расторгнуты.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Министр отметил, что до начала нового учебного года планируется проведение этапа собеседования по сертификации учителей, уже созданы комиссии по собеседованиям.

"Собеседование будет проводиться как в традиционном формате, так и онлайн. Постараемся, чтобы учителя могли получить надбавки в этом месяце", - сказал Амруллаев.

Он отметил, что более половины учителей, набравших минимальный балл на этапе экзамена, продемонстрировали результат в 25-28 баллов. "В следующем году будет проведен сертификационный экзамен для учителей с низкими результатами. Курсы для повышения квалификации, которые будут организованы для них, помогут им. Но при плохих результатах на втором этапе, или если кто-то не явится на него без уважительной причины, мы будем вынуждены расторгнуть с этими лицами трудовые договора. Это требование законодательства", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)