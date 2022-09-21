На ярмарке труда в Хачмазском районе представлены возможности трудоустройства в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Губа-Хачмазского регионального филиала Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в Хачмазском районе прошла ярмарка труда.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, на ярмарке 41 предприятием было представлено до 800 вакансий. Среди них были как государственные предприятия, так и частные компании. Рабочие места охватывали различные сферы в соответствии с потребностями рынка труда региона.

На ярмарке также были предложены возможности трудоустройства в Карабахе. Для участия в работах в городе Шуша ООО "ArchiCO" представило 105 вакансий, среди которых плотник, маляр, электромонтер, рабочий, кровельщик и другие вакансии.

Также на ярмарке труда была организована "комната для собеседований" для встреч работодателей с кандидатами, претендующими на вакансию.

Кроме того, на ярмарке состоялось открытие подготовительного курса по профессии "официант" в сотрудничестве с Губа-Хачмазским региональным филиалом занятости и ООО "Makara Club Tourism, Hospitality and Management". По окончании курса, в котором задействовано 10 человек, предусмотрено их трудоустройство. Также филиалом были вручены сертификаты 25 лицам, окончившим подготовительный курс по профессии "садовник".

В рамках программы самозанятости на ярмарке труда была организована выставка-продажа продукции малых хозяйств, а также изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также посетителям ярмарки была предоставлена информация о направлениях деятельности госагентства, состоялась презентация новой концепции в сфере занятости, включающей в себя совершенствование службы поддержки "Alo Karyera" и служб занятости.

(Перевод: Нубар Кулузаде)