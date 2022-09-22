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В Азербайджане утвержден порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду

Общество Материалы 22 сентября 2022 21:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду

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БАКУ /Trend/ - Утверждены «Порядок и сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе трансграничного воздействия».

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Было отмечено, что изменение в данное постановление может быть внесено в соответствии с пунктом 2.6-1 «Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти», утвержденного указом №772 Президента Азербайджана от 24 августа 2002 года.

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