Азербайджанская спортсменка обыграла представительницу Армении на европейском первенстве по боксу

БАКУ /Trend/ - В итальянском городе Монтесильвано стартовали поединки четвертьфинала европейского первенства по боксу среди юношей и девушек.

Как сообщает Trend, первой на пути к полуфиналу в составе сборной Азербайджана на ринг вышла Нармин Ализаде (48 кг). Она соревновалась с Махур Марикян (Армения) и во всех раундах обыграла ее. В итоге Ализаде победила со счетом 5:0 и выбила соперницу из борьбы.

Выйдя в полуфинал, спортсменка обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. 2 октября она встретится на ринге с полькой Сильвой Формела.

Отметим, что поединки четвертьфинала чемпионата Европы завершатся завтра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)