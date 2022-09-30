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Азербайджанская спортсменка обыграла представительницу Армении на европейском первенстве по боксу

Общество Материалы 30 сентября 2022 20:52 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка обыграла представительницу Армении на европейском первенстве по боксу

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БАКУ /Trend/ - В итальянском городе Монтесильвано стартовали поединки четвертьфинала европейского первенства по боксу среди юношей и девушек.

Как сообщает Trend, первой на пути к полуфиналу в составе сборной Азербайджана на ринг вышла Нармин Ализаде (48 кг). Она соревновалась с Махур Марикян (Армения) и во всех раундах обыграла ее. В итоге Ализаде победила со счетом 5:0 и выбила соперницу из борьбы.

Выйдя в полуфинал, спортсменка обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. 2 октября она встретится на ринге с полькой Сильвой Формела.

Отметим, что поединки четвертьфинала чемпионата Европы завершатся завтра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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