Азербайджан проводит беспрецедентные восстановительные работы на освобожденных территориях - госкомитет

АГДАМ /Trend/ - Азербайджан успешно проводит на освобожденных от оккупации территориях беспрецедентные комплексные восстановительные и строительные работы в соответствии с передовыми градостроительными стандартами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре страны Анар Гулиев во время выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Он отметил, что параллельная реализация столь масштабных работ за короткий период времени, наряду с привлечением большого числа высококвалифицированных проектировщиков, архитекторов, инженеров и строителей, также повысила актуальность применения новых эффективных институциональных методов управления.

«В соответствии с распоряжением главы государства от 24 ноября 2020 года на освобожденных территориях в целях централизованного решения вопросов и координации деятельности всех организаций, участвующих в восстановительных работах, был создан Координационный штаб, в который входят все члены правительства. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, наряду со многими другими министерствами и государственными комитетами, обеспечивает подготовку основных документов территориального планирования освобожденных от оккупации населенных пунктов», - сказал Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)