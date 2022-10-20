Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами морось, вечером возможны осадки, порывистый северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - до 19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, туман, ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 20-25, в горах ночью – 1-5, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)