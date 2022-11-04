БАКУ /Trend/ - Увеличивается количество рейсов по маршруту Баку-Гянджа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Все структуры ЗАО будут работать в усиленном режиме с учетом роста пассажиропотока в связи с предстоящими праздниками - Днем Победы и Днем Государственного флага. По маршруту Баку-Гянджа назначены два дополнительных рейса. Дополнительный поезд отправится из Баку 6 ноября в 08:15 и прибудет в Гянджу в 11:55. Второй дополнительный поезд отправится из Гянджи 9 ноября в 17:30 и прибудет в Баку в 21:05", - сказали в ЗАО.

Отметим, что электропоезда по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать в праздничные дни по графику выходных дней.

(Перевод: Нубар Кулузаде)