В отношении Рашада Даглы избрана мера пресечения

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Гарадагском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа в связи с избранием меры пресечения в отношении исполнителя мейханы Рашада Амирова (Даглы), обвиняемого в убийстве.

Как сообщает в четверг Trend, на заседании суда под председательством судьи Теймура Гурбанова в отношении Рашада Амирова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Напомним, что 9 ноября около 05 часов в прокуратуру поступила информация об убийстве Искендера Мехтиева, 1979 года рождения. Были выявлены основания для подозрения Рашада Амирова (Даглы), 1984 года рождения, в умышленном убийстве Искендера Мехтиева с нанесением ему многочисленных ножевых ранений во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По данному факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Рашад Амиров был задержан в качестве подозреваемого лица и привлечен к следствию.