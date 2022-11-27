Для меня праздник выступать на Международном кубке "Оджаг" - медалистка соревнований по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Для меня праздник выступать на 1-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике.

Об этом сказала в воскресенье Trend медалистка соревнований, представительница Спортивного клуба "Grasiya" Назрин Абдуллаева.

На Международном кубке "Оджаг" Назрин Абдуллаева завоевала три награды – "золото" за упражнение с обручем, бронзовые медали в многоборье и программе без предмета среди гимнасток 2010 года рождения.

"Спортом занимаюсь шесть лет. До этого участвовала в различных турнирах, но впервые добилась такого хорошего результата на соревнованиях, проводимых в Национальной арене гимнастики. Международный кубок "Оджаг" организован очень хорошо, мне все нравится", - сказала она.

По словам юной гимнастки, теперь ей предстоит серьезная подготовка к следующим важным соревнованиям.

"В декабре в Шеки пройдут объединенные соревнования по гимнастическим дисциплинам, в рамках которых состоится первенство по художественной гимнастике. Мечтаю показать в Шеки хороший результат. Считаю, для победы нужно много работать, внимательно прислушиваться к тренеру, и не останавливаться на достигнутом результате", - добавила она.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.