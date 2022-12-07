Huawei открыла ИKТ-Академию в Бакинской высшей школе нефти

БАКУ/Trend/ - Между Бакинской высшей школой нефти (BHOS) SOCAR и Huawei Technologies Azerbaijan был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Академии ИКТ Huawei.

Выступая на церемонии подписания, Ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение тем, что компания Huawei, одна из ведущих мировых телекоммуникационных компаний, впервые создает эту академию в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти. Ректор сообщил, что Академия ИКТ Huawei будет проводить онлайн-обучение различных ИKТ модулей для преподавателей и студентов и что студенты БВШН получат возможность участвовать в этом обучении бесплатно.

«Сотрудничество между Бакинской высшей школой нефти и компанией Huawei осуществляется с 2019 года. В рамках этого сотрудничества Huawei предоставила БВШН оборудование, которое может быть использовано для создания лаборатории компьютерных сетей. Наши студенты успешно участвуют в конкурсах и проектах, проводимых компанией Huawei, и занимают призовые места. Одним из таких проектов является Пятая программа «Семена будущего», организованная компанией Huawei онлайн. В программе участвовали студенты из почти 500 университетов из более чем 130 стран. В проекте приняли участие 30 студентов из Азербайджана, 15 из которых были студентами БВШН. Академия ИКТ Huawei — это новый этап в развитии нашего успешного сотрудничества. Уверен, что эта академия, созданная такой гигантской компанией во многих странах мира, принесет огромную пользу нашему вузу».

Выступив на мероприятии, генеральный директор ООО “Huawei Technologies Azerbaijan” Дэвид Ху сказал, что налажено эффективное сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти, добавив, что с подписанием этого меморандума сотрудничество получит дальнейшее развитие. Он отметил, что в разных странах мира действует более 1900 Академий ИКТ Huawei и что БВШН является первым партнером в Азербайджане в этом направлении.

«Мы очень успешно сотрудничаем с Бакинской высшей школой нефти. Студенты БВШН принимают активное участие в наших конкурсах. Академия ИКТ Huawei будет впервые функционировать в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти. Я верю, что академия будет успешно функционировать в этом высшем учебном заведении, где учатся высокоинтеллектуальные азербайджанские студенты».

Затем генеральный директор по Азербайджану Дэвид Ху вручил ректору БВШН Эльмару Гасымову сертификат об учреждении Академии ИКТ Huawei.

Студенты 3 курса кафедры информационной безопасности БВШН Роман Толстошеев и Айтадж Казымли, прошедшие в полуфинал 7-го ИКT-конкурса Huawei, также выступили на церемонии. Они говорили о пользе Академии ИКТ Huawei для студентов и призвали своих товарищей к активному участию в программах академии.