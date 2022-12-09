В Азербайджане вводится новое правило в связи с регистрацией мобильных телефонов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится новое требование в связи с регистрацией мобильных телефонов. Так, во избежание уклонения от регистрации мобильного устройства запрещается изменение или копирование его IMEI-кода.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной к Кодексу об административных правонарушениях статье, которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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