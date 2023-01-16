В Азербайджане могут подешеветь квартиры, переданные в аренду с правом выкупа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с этого года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, процедура по предоставлению Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом жилого помещения арендаторам освобождается от НДС.

Об этом сообщил в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что новые льготы приведут к снижению стоимости аренды домов, предоставляемых Фондом.

Отметим, что аренда квартир предоставляется Фондом с целью дальнейшего выкупа на срок от 3 до 25 лет в зданиях, построенных после 1 января 2013 года. То есть гражданин становится владельцем квартиры после уплаты арендной платы. При этом возраст гражданина на дату последнего платежа не должен превышать 70 лет, а стоимость жилья оплачивается в манатах.

До сих пор договор заключен с 2 970 гражданами в рамках механизма аренды с обязательством выкупа. Основным препятствием при приобретении этих квартир считался высокий размер ежемесячного платежа. Квартиры предлагаются как в Баку, так и в Сумгаите. В этом месяце в Сумгаите покупателям будет предложено 208 квартир. Процесс выбора жилья начнется с 18 января. Не исключено, что налоговые льготы отразятся на стоимости жилья.

(Перевод: Нубар Кулузаде)