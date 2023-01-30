Активисты азербайджанской диаспоры собрались перед Дворцом мира в Гааге (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Активисты азербайджанской диаспоры собрались перед Дворцом мира в Гааге.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Согласно информации, Международный суд 31 января проведет общественные слушания по инициативам Азербайджана по правовому преследованию в отношении Армении. Слушания посвящены обращению Азербайджанской Республики в связи с назначением временных мер в отношении Армении от 3 января 2023 года. Общественные слушания по международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) пройдут во Дворце мира в Гааге под председательством Джоан Донохью.

Активисты азербайджанской диаспоры в Нидерландах - Ассоциации тюркской культуры Азербайджана в Нидерландах, Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, организации "Дом Азербайджана" в Нидерландах, Международного женского клуба, Союза азербайджанских женщин Европы "Ana Vətən", Координационного совета азербайджанцев в Нидерландах и Бельгии собрались перед зданием Дворца мира, чтобы поддержать справедливую позицию Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)