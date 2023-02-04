Международные путешественники посетили места массовых захоронений в освобожденном от армянской оккупации Физули

ФИЗУЛИ /Trend/ - Международные путешественники, находящиеся сейчас на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, ознакомились с местами массовых захоронений в селе Ашагы Сеид Ахмедлы Физулинского района.

Об этом сообщает в субботу корреспондент Trend.

Отметим, что международные путешественники ранее сегодня побывали на территории Ходжавендского района и в городе Шуша.

В городе Шуша туристы стали свидетелями мирной акции представителей неправительственных организаций Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, побывали на знаменитой Джыдыр дюзю, посетили здание исполнительной власти, сфотографировались на центральной площади города, где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, а также посетили городскую крепость.

Путешественникам рассказали о варварском отношении оккупантов к памятникам азербайджанского культурного наследия.

Также члены делегации ознакомились со строительно-восстановительными работами, проводимыми в Шуше.

В Физули они стали свидетелями процесса обезвреживания мины.

Напомним, что 4 февраля проходит шестая по счету поездка международной делегации путешественников на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.