Вниманию тех, кто загружает деньги онлайн на "BakıKART": Необходимо зарегистрироваться

БАКУ/Trend/ - В платежной системе "BakıKart" продолжаются мероприятия по внедрению дополнительных функций.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, в рамках этих мероприятий онлайн-пополнение баланса "BakıKART" осуществляется посредством сайта www.bakikart.az. Для этого пользователям следует войти в раздел "Регистрация" ("QEYDİYYAT") и зарегистрироваться. Просьба к пользователям, имеющим учетную запись на Online.bakikart.az, зарегистрироваться в указанном порядке.

Через обновленный портал обеспечены такие функции как загрузка в электронный кошелек на портале BakiKart, пополнение баланса карт BakiKart, отслеживание истории загрузок.

Кроме того, для мобильных устройств, работающих на операционных системах IOS и Android, в феврале будет доступно мобильное приложение BakiKart. Веб-портал и мобильное приложение будут работать на основе единой учетной записи. С запуском мобильного приложения предусмотрена и оплата через QR-билет.

При возникновении каких-либо вопросов можно связаться с Агентством по короткому номеру 141 или по *4343.