Потрясающая гармония высокого искусства оперы и моды – подарок от Центра Гейдара Алиева на 8 марта (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Оперу называют "элитарным искусством", а любителей этого музыкального жанра принято считать людьми с отличным изысканным, даже аристократическим вкусом. И все же, опера - что это? Неординарные вокальные способности, красочное театрализованное действие, актерская игра, овации? Скорей, опера – это высокое искусство и целая жизнь, которую герои переживают на сцене, целая эпоха, со всей ее красотой, болью и страстью.

И в то же время, высокая мода - это искусство создания одежды, образов. Далеким от мира моды людям сложно понять стиль нарядов, созданных известными кутюрье, но именно они двигают моду вперед, создают новые тренды. Это швейное искусство наивысшего уровня, которое способно выразить и предвосхитить настроения и вкусы общества, - вот что такое мода от-кутюр. При этом, важно понимать, что каждый костюм или платье от-кутюр - это не повседневная одежда, а творение к определенной торжественной дате, образу, в котором человек выйдет в свет один или пару раз.

Кстати, очень долгое время остается открытым вопрос о принадлежности моды к сфере искусства. Большинство людей привыкло считать моду скорее индустрией, нежели частью искусства. Мода ассоциируется с чем-то плотским и изменчивым, в то время как искусство в общем смысле этого слова - с вечным. Но мода и искусство всегда следуют рядом, и тем более когда это оперный жанр.

Такую потрясающую гармонию к Международному женскому дню 8 марта представил Центр Гейдара Алиева в проекте "Опера и мода. Sultan Couture 20", который объединил в себе экспозицию моды и концертную программу известных оперных исполнительниц.

Перед началом зрители осмотрели выставку, посвященную первым женщинам-певицам азербайджанской оперы. Как известно, опера на Востоке впервые появилась именно в Азербайджане в 1908 году. И именно в Азербайджане впервые в мусульманском мире женщины-исполнительницы вышли на театральную сцену. На выставке была представлена информация о первых женщинах-оперных исполнителях Фатме Мухтаровой, Шовкат Мамедовой, Гюльхар Гасановой, Соне Аслановой, Соне Мустафаевой, первой женщине-композиторе, написавшей оперу на Востоке - Шафиге Ахундовой. Также были представлены фотографии сценических образов из опер Узеира Гаджибейли “Лейли и Меджнун”, Муслима Магомаева ”Наргиз”, Ниязи “Хосров и Ширин”, Афрасияба Бадалбейли “Девичья башня”, Джузеппе Верди “Травиата”, Рейнгольда Глиэра “Шахсенем”, Жоржа Бизе “Кармен”. Посетители также получили возможность лицезреть два исторических костюма - платье Хагигат Рзаевой в роли Лейли из оперы "Лейли и Меджнун" и платье Назакят Мамедовой в роли Солмаз из оперы "Огненная невеста".

Особый интерес вызвала коллекция из 16 нарядов бренда SULTAN COUTURE&Co, который отмечает свое 20-летие. Платья были созданы известным художником-модельером Орханом Султаном.

"С детства у меня появилась любовь к классическому искусству, оперному и балетному жанру, где я видел наряды исполнителей, что несомненно, вызвало большой интерес к костюмам и предопределило мой дальнейший выбор как художника-модельера. Мне очень нравится оперное искусство, среди которых такие шедевры как "Аида", "Турандот" и "Травиата". Работа над нынешней коллекцией шла на протяжении четырех месяцев, и в ней нашло отражение из прошлого в настоящее, с учетом цветовой гаммы и вокала певиц, исполняемых на вечере арий из различных произведений. Естественно, мы также изучали историю оперного искусства Азербайджана для создания платьев", - сказал Trend Life Орхан Султан.

Помимо представленной коллекции, оперные певцы также вышли на сцену в костюмах, созданных Орханом Султаном именно для бакинского концерта. Сценические образы украшали ювелирные изделия бренда Bvlgari. Среди них была и ведущая вечера, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева.

В концертной программе приняли участие солистка Московского академического музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Черноволос (сопрано), солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Эльнара Мамедова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Яна Меликаева (меццо-сопрано) и Екатерина Санникова (сопрано). Выступления артистов прошли в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова. Под овации зрителей были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков - Гара Гараева, Ниязи, Узеира Гаджибейли, Тофига Гулиева, Асафа Зейналлы, Джакомо Пуччини, Иоганна Штрауса, Жоржа Бизе и других авторов.

Грандиозный праздник, организованный Центром Гейдара Алиева, подарил зрителям потрясающий вечер как красивых вокальных интерпретаций, богатого репертуара, так и коллекции известного ювелирного бренда с завораживающими взгляд сценическими костюмами.