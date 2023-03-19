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Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы

Общество Материалы 19 марта 2023 23:56 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы

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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы U-23 в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, азербайджанские борцы завоевали три золотые, по одной серебряную и бронзовую медали, став сильнейшей командой континента с 140 очками. Второе место заняла Турция - 129 очков, первую тройку замкнула команда Грузии (125).

Отметим, что золотые медали на первенстве завоевали Магомед-Башир Ханиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ислам Ильясов (97 кг). Рашид Бабазаде в весовой категории 65 кг взял серебро, а Сабухи Амирасланов (79 кг) - бронзу.

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