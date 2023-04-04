БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 828 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 751, вторую - 25, три и более - 31, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 21 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 956 416. Первую дозу вакцины получили 5 408 234, вторую - 4 880 090, три и более - 3 402 106, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 986 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)