Круги, стремящиеся создать угрозу безопасности стран, пытаются совершать провокации на религиозной и этнической почве - Мубариз Гурбанлы

БАКУ /Trend/ - Круги, стремящиеся создать угрозу безопасности стран, пытаются совершать провокации на религиозной и этнической почве.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариза Гурбанлы, опубликованной в официальной прессе.

Он отметил, что под прикрытием религии предпринимаются попытки дестабилизации обстановки, озвучиваются утверждения о том, что межрелигиозный диалог якобы подрывает религиозно-культурную идентичность.

"Конечно, с такой позицией согласиться нельзя. Потому что такой подход способствует усилению религиозного экстремизма и ксенофобии. Следует иметь в виду, что очень сложно представить прогрессивное развитие человечества без религиозного и этнического разнообразия и межцивилизационного диалога. Целенаправленно создаваемые конфликты на религиозной почве представляют серьезную угрозу международной безопасности. Межрелигиозный диалог формирует критерии, закладывающие основу для гармоничного развития общества",- говорится в статье.