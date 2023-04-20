Армения пыталась полностью стереть следы азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре - замминистра (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения пыталась полностью стереть следы азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и измышления армянства, или Реалии Зангезура – исконно азербайджано-тюркских земель", организованной в рамках "Года Гейдара Алиева" по случаю Всемирного дня книг и авторского права.

По словам замминистра, сегодняшнее мероприятие посвящено очень важной теме для каждого азербайджанца - состоянию нашего историко-культурного наследия в контексте Зангезура и армянским фальсификациям.

Она отметила, что передача Армении в свое время западной части Зангезура, исконной азербайджанской земли, привела к географической раздробленности тюркского мира: "Мы до сих пор переживаем тяжелые последствия этой исторической трагедии, постигшей наш народ в первые десятилетия XX века. Процесс оккупации азербайджанских земель Арменией за последние 30 лет берет свои корни именно с трагедий, произошедших в тот период, и допущенных исторических ошибок".

Юсифова подчеркнула, что Армения пыталась полностью стереть следы азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре, фальсифицировать историю. Чтобы предотвратить разрушение и фальсификацию нашего историко-культурного наследия в Карабахе и Восточном Зангезуре в период оккупации, Азербайджан неустанно работал над тем, чтобы голос страны был услышан на всех международных платформах. Благодаря огромным усилиям и личному авторитету Первого вице-президента Азербайджана, посла доброй воли ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, историко-культурное наследие Азербайджана сегодня стало более узнаваемым и высоко ценится во всем мире.

Она отметила, что Азербайджан неоднократно поднимал в международных организациях вопрос относительно отправки миссии по установлению фактов уничтожения и фальсификации нашего культурного наследия в Карабахе и Восточном Зангезуре в период 30-летней оккупации. Армяне, известные своими фальсификациями в мире, не сумели исказить облик караван-сараев, мечетей, бань и усыпальниц в городах, построенных в стиле классической восточно-исламской архитектуры, поэтому выход они видели в том, чтобы разрушить их или привести в неузнаваемый вид. На международном уровне не был предотвращен вандализм в отношении историко-культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, было продемонстрировано молчание.

"В период оккупации из более чем 300 исторических памятников архитектуры в колыбели азербайджанской культуры, Шуше, большинство было полностью разрушено. Сохранился только фундамент домов Узеира Гаджибекова и Хана Шушинского, а дома Абдуррагим-бека Хагвердиева, Наджаф-бека Везирова и Мир Мохсуна Навваба были полностью разрушены. От имения ханской дочери Натаван сохранилась только стена. Величественный Музейно-мавзолейный комплекс Молла Панаха Вагифа был разграблен, унесли даже облицовочные камни. Но, как отметил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, как ни старались армяне на протяжении последних 28 лет, они не смогли изменить азербайджанский дух, азербайджанский облик города Шуша", - сказала замминистра.

Она отметила, что министерством культуры были проведены в Шушинском, Джебраильском, Физулинском, Зангиланском, Ходжавендском, Губадлинском, Агдамском, Тертерском, Лачинском и Кельбаджарском районах мониторинги. Было обнаружено, что многие памятники разрушены, разграблены, подверглись актам вандализма: "Но можно с уверенностью сказать, что как народ-победитель мы восстановим Карабах и Восточный Зангезур, и они будут еще краше".

Замминистра добавила, что люди, которые вернутся в родные края после масштабных восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации землях, вернут истинный дух Карабаха, и он снова станет высококультурным центром региона.