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Назван объем соцвыплат в Азербайджане в этом году

Общество Материалы 22 апреля 2023 11:44 (UTC +04:00)
Назван объем соцвыплат в Азербайджане в этом году

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены социальные пособия 426 тыс. человек, ежемесячные президентские пенсии - 368 тыс. человек.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве, за этот период по социальным пособиям выплачено 244 млн манатов, что на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, по президентским пенсиям - 159 млн манатов, что больше на 21 процент.

За последние 3 месяца было назначено через электронную систему в проактивном порядке 34 тыс. пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат - 463 тыс. пособий и пенсий.

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