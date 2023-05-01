Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных в апреле нарушителей границы (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение апреля 2023 года задержала за нарушение государственной границы 41 человека, 22 из которых граждане Азербайджана, 10 граждан Непала, по одному гражданину Ирана и Пакистана, 2 – Таджикистана, 5 - Шри-Ланки.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана.

"20 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы с поддельными паспортами, визами и штампами, 1 человек задержан при попытке пересечь государственную границу в обход пункта пропуска. За нарушение правил пограничного режима был задержан 691 человек, в отношении которых были приняты соответствующие меры. В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были выявлены и переданы соответствующим органам 260 человек, находящихся в розыске, предотвращен выезд 446 человек, имеющих ограничения на выезд из страны, и въезд 20 человек, которым въезд в страну запрещен. В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств были обнаружены и изъяты 971 килограммов 317 граммов наркотических средств и 25 585 таблеток психотропных препаратов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что в результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, была задержана контрабанда на общую сумму 28 565,509 тысячи манатов, в том числе патроны к пистолету, дроны, предназначенные для проведения видеосъемки, ювелирные изделия, наркотические средства, табачные изделия.