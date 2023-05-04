Поэтапно проводится диагностическое оценивание и аттестация учителей и воспитателей - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Работа 5800 воспитателей-педагогов в дошкольных образовательных учреждениях без соответствующих квалификационных документов - это процесс, который происходил в течение 20-30 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что наличие таких точных цифр связано с созданием базы данных по дипломам. "Одна группа лиц имеет высшее педагогическое образование, но не дошкольное. Вторая группа - имеет высшее образование, но не педагогическое, а третья группа – это люди, документов которых нет в системе дипломов. Возможно, у них есть необходимые документы, но их нет в нашей системе", - сказал министр.

Министр напомнил, что раньше учителям выплачивалась заработная плата без учета уровня квалификации. "Мы систематизируем работу в соответствии с законодательством. Это ни в коем случае не означает массового увольнения учителей и воспитателей. Поэтапно проводятся диагностическое оценивание и аттестация", - сказал Амруллаев.