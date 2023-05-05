Строительство Агдамского центра мугама планируется завершить к концу 2024 года - Башир Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Предусматривается, что строительство Агдамского центра мугама, в церемонии закладки фундамента которого принял участие Президент Ильхам Алиев во время поездки в город Агдам, будет завершено в конце 2024 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам заместитель специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

По его словам, Агдамский центр мугама будет состоять из двух этажей. "Здесь предусмотрено создание классных комнат, танцевальных классов, залов для проведения встреч и больших концертов, а также амфитеатра под открытым небом. В то же время планируется построить надземную парковку. Завершение строительных работ запланировано на конец 2024 года", - сказал он.

Гаджиев также рассказал о ходе строительных работ по другим объектам, фундамент которых заложил глава государства. Он отметил, что строительные работы продолжаются быстрыми темпами