Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, ветер северо-восточный, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем - 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 %.

В дневное время в некоторых горных районах страны и в предгорьях возможны осадки, местами грозы, град, туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем - 10-15° тепла.