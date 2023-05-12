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На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 12 мая 2023 18:56 (UTC +04:00)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - 11 мая в Великобритании открылось традиционное "Виндзорское королевское конное шоу". На мероприятии, которое проходит на территории Виндзорского замка, состоялось первое выступление азербайджанской делегации в составе 60 человек.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Несмотря на дождливую погоду, танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд Государственной пограничной службы с 20 карабахскими скакунами в очередной раз представили нашу страну на высоком уровне и завоевали большие симпатии зрителей.

Основой шоу-композиции под названием "Страна Огней", представленной нашей делегацией, стали хорошо знакомые зрителям шоу карабахские скакуны, отличающиеся особой красотой и снискавшие здесь армию поклонников, а также изящные азербайджанские танцы и прекрасная национальная музыка.

Режиссером-постановщиком шоу-композиции, созданной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации Федерации конного спорта Азербайджана, является заслуженный журналист Ровшан Джахангиров, хореографом - художественный руководитель танцевального ансамбля Государственной пограничной службы, заслуженный артист Фарид Ибрагимов, инструктором-постановщиком кавалерийского отряда - Имран Ахмедли.

Шоу-композиция, состоящая из уникального звучания "Карабахского джанги", исполненного на наших национальных музыкальных инструментах - свирели (tütək), зурне, балабане, а также зажигательное исполнение танцевального ансамбля "Sərhədçi" (Пограничник), мастерство кавалерийского отряда на карабахских скакунах поразили британскую публику.

Шоу-программа была восторженно встречена участниками мероприятия, понравилась аудитории, зрители стоя аплодировали представителям нашей страны. Выступления нашей делегации на шоу продолжатся до 14 мая.

На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)
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