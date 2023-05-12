На "Виндзорском королевском конном шоу" состоялось выступление азербайджанских участников (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 11 мая в Великобритании открылось традиционное "Виндзорское королевское конное шоу". На мероприятии, которое проходит на территории Виндзорского замка, состоялось первое выступление азербайджанской делегации в составе 60 человек.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Несмотря на дождливую погоду, танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд Государственной пограничной службы с 20 карабахскими скакунами в очередной раз представили нашу страну на высоком уровне и завоевали большие симпатии зрителей.

Основой шоу-композиции под названием "Страна Огней", представленной нашей делегацией, стали хорошо знакомые зрителям шоу карабахские скакуны, отличающиеся особой красотой и снискавшие здесь армию поклонников, а также изящные азербайджанские танцы и прекрасная национальная музыка.

Режиссером-постановщиком шоу-композиции, созданной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации Федерации конного спорта Азербайджана, является заслуженный журналист Ровшан Джахангиров, хореографом - художественный руководитель танцевального ансамбля Государственной пограничной службы, заслуженный артист Фарид Ибрагимов, инструктором-постановщиком кавалерийского отряда - Имран Ахмедли.

Шоу-композиция, состоящая из уникального звучания "Карабахского джанги", исполненного на наших национальных музыкальных инструментах - свирели (tütək), зурне, балабане, а также зажигательное исполнение танцевального ансамбля "Sərhədçi" (Пограничник), мастерство кавалерийского отряда на карабахских скакунах поразили британскую публику.

Шоу-программа была восторженно встречена участниками мероприятия, понравилась аудитории, зрители стоя аплодировали представителям нашей страны. Выступления нашей делегации на шоу продолжатся до 14 мая.