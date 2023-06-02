Дорожная полиция Баку об использовании скутеров

БАКУ /Trend/ - Водители скутеров являются участниками дорожного движения, а потому несут такую же ответственность, как и другие участники движения, и в случае нарушения правил им грозит штраф.

Об этом сказал Trend в пятницу главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"Использование скутеров подразумевает обязанности и права, предусмотренные статьей 46 закона "О дорожном движении". За неиспользование шлема установлены штрафы в размере 40 AZN, за другие нарушени - от 20 до 100 AZN в соответствии статьей 338 Кодекса об административных правонарушениях", - сказал он.