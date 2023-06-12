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Нарушившие правила диспетчеры такси будут оштрафованы на 40 тысяч манатов

Общество Материалы 12 июня 2023 11:27 (UTC +04:00)
Нарушившие правила диспетчеры такси будут оштрафованы на 40 тысяч манатов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Диспетчеры такси, нарушившие правила, будут оштрафованы на 40 000 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно поправке, за незаконную деятельность в качестве диспетчера такси должностные лица будут оштрафованы на сумму 20 000 манатов, а юридические лица - 40 000 манатов.

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