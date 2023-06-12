Нарушившие правила диспетчеры такси будут оштрафованы на 40 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - Диспетчеры такси, нарушившие правила, будут оштрафованы на 40 000 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно поправке, за незаконную деятельность в качестве диспетчера такси должностные лица будут оштрафованы на сумму 20 000 манатов, а юридические лица - 40 000 манатов.