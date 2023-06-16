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За период учебного года 2022-2023 в Баку были уволены 18 директоров школ

Общество Материалы 16 июня 2023 13:33 (UTC +04:00)
За период учебного года 2022-2023 в Баку были уволены 18 директоров школ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За период учебного года 2022-2023 в ряде общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку были назначены, уволены, а также переведены в другие места работы директора некоторых школ.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что в подведомственные общеобразовательным учреждениям Управления образования города Баку на должность директора был назначен 41 человек, 24 директора сменили место работы.

"Продлен срок действия срочных трудовых договоров со 149 директорами школ, заключены срочные трудовые договоры с 33 директорами, достигшими предельного возраста работы, с 18 директорами школ были расторгнуты трудовые договоры по разным причинам", - говорится в сообщении.

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