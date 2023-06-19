Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили огневые задачи, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, выполнили задачи по занятию огневых позиций, подготовке и боевому применению установок.

На учениях подразделения выполнили боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня.

Основной целью проведения учений является повышение знаний и умений военнослужащих, совершенствование навыков управления ракетно-артиллерийскими подразделениями, планирование действий в ходе боевых операций и организация взаимодействия с другими видами войск.