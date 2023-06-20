В Азербайджане отменяется требование о том, чтобы инструкции лекарств были на азербайджанском языке

БАКУ /Trend/ - Требование, чтобы листки-вкладыши (инструкции) для лекарственных средств были на азербайджанском языке, стало серьезной проблемой для импортеров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению.

Он отметил, что иностранные фармацевтические компании не были заинтересованы в выпуске инструкций на азербайджанском языке. Исходя из этого, Исмаилов предложил внести пункт о снятии языковых ограничений в предлагаемую поправку к закону "О лекарственных средствах".

"Нужно разрешить к допуску лекарства с инструкциями на турецком, русском и других языках", - подчеркнул Исмаилов.