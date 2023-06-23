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В Азербайджане повышаются штрафы за нарушение правил содержания и охраны автодорог

Общество Материалы 23 июня 2023 13:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышаются штрафы за нарушение правил содержания и охраны автодорог

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане штрафы за нарушение правил содержания и охраны автомобильных дорог увеличиваются более чем в пять раз.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее изменение в Кодекс об административных правонарушениях было обсуждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, за нарушение правил содержания, охраны и благоустройства автомобильных дорог или несоздание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах должностные лица будут штрафоваться на сумму от 500 до 800 манатов, юридические лица - на сумму от 2 000 до 3 000 манатов. Сейчас эти штрафы составляют от 100 до 150 манатов и от 1 000 до 2 000 манатов соответственно.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и одобрено в третьем чтении.

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