III Европейские игры: Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев вышел в четвертьфинал (ФОТО)

ВРОЦЛАВ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев вышел в четвертьфинал на соревнованиях III Европейских игр, проходящих в Польше.

Как сообщает в субботу Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории до 80 кг, встретился в 1/16 финала с представителем Германии Кевином Шуманом.

Бой закончился победой М.Аллахвердиева. Азербайджанский боксер проведет бой в четвертьфинале 26 июня.

В III Европейских играх, которые продлятся до 2 июля, принимают участие около 7000 спортсменов из 48 стран. Азербайджан представлен 86 спортсменами в 13 видах спорта.

В 2015 году в Баку прошли первые в истории Европейские игры, а в 2019 году в Минске - вторые по счету. На этих соревнованиях сборная Азербайджана завоевала 84 медали. Наши спортсмены завоевали 26 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых награды. Команда страна заняла на этих соревнованиях в медальном зачете 2 и 10 места соответственно.