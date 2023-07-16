БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 22 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На первом этапе введены 10 вакцин, на втором – 5, на третьем и следующих этапах вакцинации –6 вакцин, количество бустерных доз после положительного результата – 1.

На сегодняшний день в стране против коронавируса использовано 13 миллионов 968 тысяч 048 вакцин. Количество вакцин, использованных для первой дозы – 5 миллионов 412 тысяч 844, на втором этапе вакцинации – 4 миллиона 884 тысячи 184, на третьем и следующих этапах – 3 миллиона 404 тысячи 678, количество бустерных доз после положительного результата – 266 тысяч 342.