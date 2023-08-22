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Избраны новые члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию

Общество Материалы 22 августа 2023 20:01 (UTC +04:00)
Избраны новые члены Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Состоялось голосование представителей гражданского общества по выборам членов Общественного совета при Агентстве Азербайджана по разминированию.

Об этом сообщили во вторник Trend в Агентстве.

Как отмечается, членами Совета избраны два кандидата - Мирзоев Умуд Рагим оглу (Международный фонд евразийской прессы) и Гасымов Рей Керим оглу (ОО "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане"), получившие большинство голосов.

"Поскольку Общественный совет при Агентстве должен функционировать в составе семи человек, на пять вакантных мест 26 августа 2023 года с 10:00 до 13:00 в головном офисе Агентства (адрес: ул. Ибрагимпаши Дадашева, 260, AZ1108, Баку, Азербайджан) будут проведены повторные выборы среди зарегистрированных лиц. В повторных выборах предполагается участие в качестве избирателей представителей гражданского общества, зарегистрированных для первичных выборов", - говорится в сообщении.

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