В Нахчыване пройдет международный турнир по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване 21-22 сентября пройдет Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, выступят спортсменки младшей возрастной группы, а также пре-юниорки и юниорки.

Международный турнир "Grace of Nature" пройдет в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.