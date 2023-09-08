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В Нахчыване пройдет международный турнир по художественной гимнастике

Общество Материалы 8 сентября 2023 10:22 (UTC +04:00)
В Нахчыване пройдет международный турнир по художественной гимнастике

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване 21-22 сентября пройдет Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, выступят спортсменки младшей возрастной группы, а также пре-юниорки и юниорки.

Международный турнир "Grace of Nature" пройдет в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.

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