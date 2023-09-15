Два человека спасены после обрушения моста в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По предварительной информации, два человека были спасены спасателями МЧС с помощью специальных средств и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, из-за сильного селевого потока, вызванного интенсивными дождями, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама - государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района обрушился мост.

В связи с инцидентом на территорию немедленно были привлечены силы Северного регионального центра МЧС, проинформированы соответствующие государственные органы.

Напомним, что в результате инцидента дорога Хачмаз-Худат была перекрыта. В момент происшествия в реку упал автомобиль, двигавшийся по мосту. Есть пострадавшие.