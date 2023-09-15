Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Проблема с подачей электроэнергии на станции метро "Хатаи" решена

Общество Материалы 15 сентября 2023 13:31 (UTC +04:00)
Проблема с подачей электроэнергии на станции метро "Хатаи" решена

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня на станции "Хатаи" ЗАО "Бакинский метрополитен" возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Как сообщил в пятницу Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, неполадка продлилась 4 минуты и на данный момент проблем с энергоснабжением станции нет.

"В результате падения напряжения на линиях электропередач произошел сбой. Никаких проблем с движением поездов и безопасностью пассажиров не возникло.

На станцию подано электричество, и она продолжает работать", - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости