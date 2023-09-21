В Азербайджане понизится цена на электроэнергию - председатель комитета парламента

БАКУ /Trend/ - Принятие нового закона "Об энергетике" положительно скажется на ценах на электроэнергию.

Об этом сообщил в четверг Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

Он отметил, что проект закона "Об энергетике", обсужденный на днях на заседании комитета и рекомендованный на пленарное заседание Милли Меджлиса, является обобщением законов Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

С.Гурбанов подчеркнул, что ранее, когда был принят закон "Об электроэнергетике", обсуждался вопрос о разделении производства и продаж.

"Начиная с 2028 года, продажа электроэнергии будет регулироваться посредством регулятора, выйдя из пределов государственной монополии. При этом отечественные и зарубежные инвесторы смогут работать в этой сфере (продаже электроэнергии). Передача и распределение электроэнергии останутся в монополии государства. С другой стороны, производство электроэнергии будет свободным. Если кто-то захочет, то сможет построить станцию, производить электроэнергию и свободно продавать ее на рынке. Поэтому мы считаем, что при рыночной конкуренции, то есть в конкурентной среде, цены на электроэнергию должны снижаться", - сказал С. Гурбанов.

Он добавил, что у населения будет возможность выбрать поставщика электроэнергии для торговых объектов.

"Таким образом, поставщика электроэнергии можно будет выбрать так же, как люди выбирают себе операторов мобильной связи. Найдя подходящего поставщика, граждане заключат с ним договор и будут покупать электроэнергию по установленому им тарифу. Это позволит обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение населения страны, а также свободный выбор цен. Подобное станет возможным после 2028 года", - подытожил С. Гурбанов.

Отметим, что проект нового закона "Об энергетике" в соответствии с пунктом 11 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики определяет общие правовые, экономические и управленческие основы деятельности в области энергетики, а также механизмы обеспечения энергетической безопасности, формирования здоровой конкурентной среды, поддержки устойчивого экономического развития, обеспечения потребителей надежной, качественной, доступной и безопасной энергией.