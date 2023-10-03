В Азербайджане определяются задачи государства в области госрезервов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются задачи государства в области государственных резервов.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственных резервах" (первое чтение), который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, среди обязанностей государства в сфере государственных резервов, в частности, определение перечня стратегически важных товаров; рисков резкого роста и снижения цен с точки зрения обеспечения потребительского рынка этими товарами; осуществление мониторинга стратегически важных товаров (в том числе товаров, предоставляемых участниками рынка); составление продовольственного баланса страны.

Стратегические резервы — это резервы, создаваемые в целях обеспечения стабильности поставок жизненно важных товаров, потребляемых населением ежедневно, и предотвращения краткосрочного резкого повышения цен на эти товары на внутреннем рынке.

Под мобилизационными резервами в проекте подразумеваются резервы, созданные в рамках мобилизационной подготовки Азербайджанской Республики для обеспечения оборонных и мобилизационных нужд.