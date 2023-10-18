Состоялось заседание ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на заседании были утверждены схема и графическое описание избирательных округов, обсужденных на заседании ЦИК 19 сентября.

В результате формирования избирательных округов, упразднения некоторых избирательных округов и создания новых общая численность избирательных округов не изменилась, их численность составляет 125.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что на сегодняшнем заседании ЦИК будут созданы окружные избирательные комиссии по 92 избирательным округам. Проект решения был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что окружная избирательная комиссия состоит из 9 членов. Члены окружной избирательной комиссии назначаются Центральной избирательной комиссией. Кандидатура 3 членов окружной избирательной комиссии выдвигается членами комиссии, представляющими в Центральной избирательной комиссии политическую партию, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе, кандидатура 3 членов избирается членами комиссии, представляющими в Центральной избирательной комиссии политические партии, находящиеся в меньшинстве в Милли Меджлисе, а кандидатура еще 3 членов избирается членами комиссии, представляющими в Центральной избирательной комиссии депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к какой политической партии.

Председатель, два секретаря избирательной комиссии будут избраны открытым голосованием на первом заседании окружной избирательной комиссии. Председатель избирательной комиссии представляет политическую партию, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе, а каждый из секретарей представляет политические партии, депутаты которых составляют меньшинство в Милли Меджлисе, и независимых депутатов. На следующем этапе окружные избирательные комиссии сформируют участковые избирательные комиссии.