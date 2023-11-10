Скончался известный азербайджанский композитор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Мобиль Бабаев.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве культуры.

Мобиль Бабаев скончался 10 ноября 2023 года в возрасте 78 лет.

Мобиль Рашид оглу Бабаев родился 23 декабря 1945 года в городе Гянджа. В 1953 году поступил в среднюю музыкальную школу имени Бюльбюля, которую окончил в 1964 году. С того же года продолжил образование в Азербайджанской государственной консерватории имени У. Гаджибейли. В 1973 году начал трудовую деятельность на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Здесь он работал музыкальным редактором, а затем главным редактором. Также более 20 лет работал музыкальным редактором эстрадно-джазового отдела Азербайджанского телевидения, был музыкальным редактором передачи "Клуб любителей джаза". Один из достойных представителей композиторской школы Джовдата Гаджиева. М.Бабаев является автором многочисленных произведений в разных жанрах - 5 симфоний, симфонии-реквиема, симфонической поэмы, концерта для фортепиано с камерным оркестром, 2 концертов для альта с оркестром (камерный и симфонический), 3 ораторий, 2 кантат. Он написал музыку к более 50 художественным, документальным, научно-популярным и анимационным фильмам. Также известен как автор многочисленных композиций для джазового оркестра и эстрадного симфонического оркестра, около 150 песен. Симфонические и вокально-симфонические произведения композитора примечательны также в плане воплощения в музыке национально-духовных, философских ценностей, среди которых симфония "Карабах", симфония-реквием "Чанаккале", песня "Qalx, Vətən" и другие. В 2007 году был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств", в 2019 году - "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики", говорится в некрологе, распространенном ведомством в связи с кончиной композитора.