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Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

Общество Материалы 13 ноября 2023 17:04 (UTC +04:00)
Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 19 новых случаев заражения.

27 человек, заразившихся COVID-19, выздоровели. Скончались 3 человека.

На данный момент в стране выявлено 834 114 случаев заражения коронавирусом. 823 716 человек прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 37 активных больных. На сегодня умерли от коронавируса 10 361 человек.

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