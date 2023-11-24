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Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)

Общество Материалы 24 ноября 2023 17:34 (UTC +04:00)
Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

Как сообщает в пятницу Trend, на участке общей площадью 398,82 га предпочтение было отдано частным домам с двором, где будут проживать 1 525 семей (6 100 человек). Всего планируется построить 496 частных жилых домов. Помимо этого, в селе будут построены 4-х и 5-этажные многоквартирные дома на 1 044 квартиры.

Также на территории села запланировано строительство административного здания, клубно-общественного центра, здания школы, детсада, больницы, спортивно-оздоровительного центра, гостиницы, объектов торговли и общественного питания. В селе будут применены подходы "умного села" в архитектурно-планировочных и инженерно-технологических решениях жилых домов и социальных объектов, строительство которых там запланировано.

В целях обеспечения занятости населения генеральным планом предусмотрены площади для складов хранения сельскохозяйственной продукции, упаковочных и ткацких цехов, ремесленных мастерских, ферм по содержанию крупного и мелкого скота и других предприятий.

Отметим, что генеральный план проекта села был разработан венгерским холдингом KESZ совместно с Главным государственным проектным институтом "Азермемарпроект" по заказу Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.

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Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)
Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)
Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)
Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)
Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)
Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)
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