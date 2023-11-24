Стало известно, каким будет село Солтанлы Джебарильского района согласно генплану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась церемония закладки фундамента села Солтанлы Джебраильского района.

Как сообщает в пятницу Trend, на участке общей площадью 398,82 га предпочтение было отдано частным домам с двором, где будут проживать 1 525 семей (6 100 человек). Всего планируется построить 496 частных жилых домов. Помимо этого, в селе будут построены 4-х и 5-этажные многоквартирные дома на 1 044 квартиры.

Также на территории села запланировано строительство административного здания, клубно-общественного центра, здания школы, детсада, больницы, спортивно-оздоровительного центра, гостиницы, объектов торговли и общественного питания. В селе будут применены подходы "умного села" в архитектурно-планировочных и инженерно-технологических решениях жилых домов и социальных объектов, строительство которых там запланировано.

В целях обеспечения занятости населения генеральным планом предусмотрены площади для складов хранения сельскохозяйственной продукции, упаковочных и ткацких цехов, ремесленных мастерских, ферм по содержанию крупного и мелкого скота и других предприятий.

Отметим, что генеральный план проекта села был разработан венгерским холдингом KESZ совместно с Главным государственным проектным институтом "Азермемарпроект" по заказу Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.

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